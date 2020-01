Mange aber døde ved nytårsbrand i tysk dyrepark

Brandmandskabet hindrede flammerne i at sprede sig til andre bygninger i dyrepark nord for Düsseldorf.

Mindst 30 dyr - deriblandt orangutanger, chimpanser, marmosetter og silkeaber - døde under en brand, som nytårsnat raserede abehuset i en dyrepark i Krefeld omkring 15 kilometer nord for Düsseldorf i Tyskland.

- Vores værste frygt er blevet til virkelighed, skriver dyreparkens ledelse på Facebooksiden for Krefeld Zoo.

Branden ødelagde dyrehavens abehus fuldstændigt.

Branden brød ud ved midnat. Brandvæsnet blev tilkaldt klokken 00.38 og ankom til stedet få minutter senere. Men da brandfolkene ankom var abehuset allerede omspændt af flammer.

- Årsagen til branden er ikke klarlagt, skriver tysk politi på Twitter.

Politiet har iværksat en efterforskning. Der er mistanke om, at branden er udløst af fyrværkeri.

Brandmandskabet hindrede flammerne i at sprede sig til andre bygninger i dyreparken. En gorilla-indhegning i nærheden, hvor der lever syv gorillaer, blev ikke berørt af branden.

Fugle og ræve døde også under branden, oplyser en talskvinde for dyreparken.

Hun siger, at Krefeld Zoo er lukket nytårsdag, da personalet er "i chok" efter "den ubeskrivelige tragedie".

Efter branden har mange henvendt sig til dyreparken og tilbudt at hjælpe.

- Vi er stadig i chok og håber at møde forståelse for, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan sige, om vi har brug for hjælp, eller hvilken type hjælp det skulle være, skriver Krefeld Zoo på Facebook.

Dyreparken, der har omkring 400.000 besøgende årligt, har både elefanter, leoparder og flodheste.

/ritzau/AFP