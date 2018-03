For mange afrikanske kvinder bliver sex lig med voldtægt

I en række afrikanske lande er voldtægt snarere reglen end undtagelsen. I Sydafrika bliver op mod hver fjerde kvinde voldtaget. Rose Thamae har været udsat for tre voldtægter og gør nu alt for at hjælpe andre ofre

Gravene strækker sig i et nærmest endeløst tæppe af græs og indgraverede sten ned over højdedraget på Mamelodi Vest-kirkegården i den nordlige udkant af Pretoria. Nogle hundrede meter inde er en jordpåkastelse færdig, og en lille skikkelse i blå- og rødblomstret kjole bevæger sig langsomt op mod porten til kirkegården med paraply og lysegul stråhat som værn mod middagssolen. 75-årige Thabisa Jakande har sagt sit sidste farvel til en jævnaldrende veninde i den katolske kirke.