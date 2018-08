Mange børn frygtes dræbt under angreb på bus i Yemen

Ifølge lokale klanledere i Yemen har flyangreb på bus med børn kostet mindst 20 livet.

En bus med børn er blevet ramt under et luftangreb i Yemen. Snesevis er dræbt og såret, skriver Internationalt Røde Kors på Twitter.

- Efter et angreb i morges mod en bus, der kørte med børn i Dahyan i det nordlige Saada, så har hospitaler støttet af Røde Kors modtaget snesevis af døde og sårede, hedder det.

Klanledere i området oplyser til nyhedsbureauet AP, at mindst 20 er dræbt, mens 35 er såret.

Provinsen Saada er under den shiamuslimske houthi-hærs kontrol.

Militsen bekæmpes af Saudi-Arabien og en koalition af arabiske lande, der hyppigt sender fly ind over de områder, som houthierne kontrollerer, for at bombe.

/ritzau/AFP