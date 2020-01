Mange canadiere med iransk herkomst omkom ved flystyrt

Flyruten var populær blandt canadiere, som rejser til Iran jævnligt. Ungt nygift par er blandt de omkomne.

Et ungt par, som havde været i Iran for at blive gift, var blandt de 63 canadiere, som blev dræbt, da et fly fra Ukrainian Airlines styrtede ned tidligt onsdag.

Det oplyser en lokal leder i den vestlige canadiske by Edmonton, hvor 30 af ofrene kom fra.

Den 26-årige Arash Pourzarabi og den 25-årig Pouneh Gourji havde netop afsluttet deres studier i datalogi på Albertas universitet og var rejst til Iran for at blive gift.

- De var på flyet sammen med fire af deres bryllupsgæster og 24 andre iransk-canadiere fra Edmonton, siger Reza Akbari, som leder Det Iranske Kultursamfund i Edmonton.

- Dette er et frygteligt chok for alle iranere her, siger han.

Canada har flere store iranske mindretalsgrupper. En del af de 82 iranske statsborgere, som var blandt de 176 omkomne, var på vej til Canada.

Flyruten mellem Irans hovedstad, Teheran, og Kiev i Ukraine, var populær blandt canadiere, som rejser til Iran jævnligt, da der ikke er direkte flyforbindelse.

Der var mange studerende og akademikere blandt de omkomne iranere.

Canada afbrød de diplomatiske forbindelser med Iran i 2012.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, siger, at hans regering vil arbejde tæt sammen med andre regeringer for at sikre, at der sker en tilbundsgående efterforskning af alle omstændigheder omkring flystyrtet.

- Alle de spørgsmål, som canadiere måtte have, skal besvares, siger han.

I henhold til en optælling fra 2016 er omkring 210.000 af Canadas 38 millioner indbyggere af iransk herkomst.

