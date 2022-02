Mange danskere har forladt Ukraine eller rejser snart væk

Cirka 200 danskere i Ukraine har talt i telefon eller været i skriftlig kontakt med danske myndigheder siden fredag.

De står alle på den såkaldte danskerliste for landet, og cirka to tredjedele af dem har meddelt, at de enten allerede har forladt landet eller planlægger at gøre det snart i lyset af den anspændte situation langs Ukraines grænser.

Det fortæller Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet.

- Vi har forsøgt at få fat i godt 300 personer i løbet af lørdag, og det er lykkedes med to tredjedele af dem. Af dem siger to tredjedele, at de er udrejst, eller er i færd med at planlægge det.

- Den resterende del har oplyst, at de ikke påtænker at udrejse, men vil blive i Ukraine, fordi de har familie eller virksomhed, de ikke vil forlade, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Han tilføjer, at der er et skyggetal i forhold til, hvor mange danskere der reelt opholder sig i Ukraine. Blandt andet fordi det er frivilligt at melde sig på danskerlisten.

Fredag aften sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at alle danskere i Ukraine opfordres til at forlade landet. Samtidig frarådes alle rejser til landet.

Årsagen er den alvorlige sikkerhedsmæssige situation omkring Ukraine.

Rusland har ifølge USA opmarcheret op mod 130.000 soldater langs grænsen til Ukraine og i Hviderusland. Frygten er, at Rusland vil gå ind over de ukrainske grænser med militær magt.

Den danske ambassade i Kijev forbliver åben og operationsdygtig for nu. Dog er det kun nødvendige medarbejdere, der er tilbage på ambassaden.

Det drejer sig om en håndfuld personer - blandt andre ambassadøren og ambassadens souschef.

- Vi har sendt alle familier til udsendte medarbejdere ud af landet. Derudover er flere udsendte medarbejdere også rejst. Vi kører med nedsat bemanding, siger Erik Brøgger Rasmussen.

USA meddelte lørdag, at ikke-essentielle medarbejdere på ambassaden i Kijev evakueres. En stab af ”kerneansatte” bliver på ambassaden i den ukrainske hovedstad. Her ligger også den danske ambassade.

Australien har evakueret sine ansatte på landets ambassade i Kijev og har i stedet rykket aktiviteter til et midlertidigt kontor i Lviv, som er en by i Ukraine omkring 70 kilometer fra grænsen til Polen.

Også Canada har lukket sin ambassade i Kijev og er rykket til Lviv.

Danskere i Ukraine står som udgangspunkt selv for at komme ud af landet. Der er fortsat fly ud af Ukraine, selv om der er pres på lufthavnene, lyder det fra Erik Brøgger Rasmussen.

Han tilføjer, at meldingen fra Kijev er, at det er roligt.

- I Kijev er det fredeligt. Det handler om en frygt for militær invasion, som jo ikke er i gang. Der er betydelig bekymring, men der er ikke fjendtlige handlinger. Så i den forstand er det ikke farligt, siger Erik Brøgger Rasmussen.

/ritzau/