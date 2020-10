Mange dræbte og sårede ved panikløb i Afghanistan

Kaotiske betingelser for at søge om visum til Pakistan skabte panik i stor folkemængde i byen Jalalabad.

Mindst 15 mennesker blev trampet og mast ihjel, da der tirsdag opstod panik blandt titusindvis af afghanere, som ville søge om visa på Pakistans konsulat i byen Jalalabad.

Ansøgerne blev samlet på et stadion, hvor de fik udleveret mærker, som skulle anvendes for at komme til at søge om visa på konsulatet.

- Der var samlet mellem 30-000 og 40.000 mennesker, som ville søge om visa, siger lokale embedsmænd.

11 kvinder er blandt de dræbte, og der er mange ældre blandt det store antal af kvæstede.

- Der opstod håndgemæng i menneskemængden, som ventede på at komme til at udfylde visumansøgningerne, siger en embedsmand, som siger, at uroen førte til et panikløb i folkemængden.

Foran selve konsulatet var der samlet omkring 3000 mennesker.

Titusindvis af afghanere rejser hvert år til nabolandet Pakistan for at få lægebehandling, uddannelser eller arbejde. Afghanistan og Pakistan har en fælles grænse, der er knap 2600 kilometer lang.

Pakistan huser omkring tre millioner afghanske flygtninge og økonomiske migranter, som er taget væk fra volden, religiøse forfølgelser og fattigdom i deres krigshærgede land.

Den store efterspørgsel efter visa har ført til megen korruption og mange udgifter til personer, som hjælper ansøgerne med at få indleveret deres visumansøgninger.

Der er frygt for stadigt eskalerende vold i Afghanistan, mens det islamistiske Taliban, som i sin tid opstod i afghanske flygtningelejre i Pakistan, forhandler om en politisk aftale med regeringen.

Præsident Donald Trump har gjort det til et af de centrale emner i sin valgkamp at nedbringe antallet af amerikanske soldater i Afghanistan. Han har således lovet et opgør med de "uendelige" amerikanske krige.

Ifølge nye aftaler skal alle udenlandske soldater forlade Afghanistan inden for 13 eller 14 måneder mod, at Taliban stiller sikkerhedsgarantier.

En amerikanskledet invasion af Afghanistan, som fjernede Taliban fra magten i landet, blev udløst af al-Qaedas angreb på USA 11. september 2001.

