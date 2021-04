Mange er dræbt i bombeangreb i Afghanistan

Bilbombe ser ud til at være rettet mod et herberg i det sydlige Afghanistan med militsmedlemmer og studerende.

Mindst 30 mennesker er dræbt eller såret i et angreb i det sydlige Afghanistan fredag.

En bilbombe eksploderede i Pul-e-Alam, der er hovedby i Logar-provinsen.

- Ifølge de foreløbige oplysninger er der over 30 døde eller sårede, oplyser en talsmand for Afghanistans indenrigsministerium til nyhedsbureauet AFP.

Andre kilder oplyser et højere antal ofre.

En talsmand for guvernøren i Logar siger, at der er mindst 30 døde og dertil snesevis af sårede.

40 mennesker er bragt på hospitalet, heraf flere i kritisk tilstand, meddeler en talsmand for det afghanske sundhedsministerium.

Bomben eksploderede i et beboelsesområde, tæt ved et hus hvor den tidligere leder af provinsrådet bor.

Angrebet var tilsyneladende rettet mod et herberg, hvor der bor mange mennesker, heriblandt et stort antal studerende, oplyser den nuværende leder af provinsrådet.

Desuden boede der flere medlemmer af en regeringsloyal milits, som kan have været mål for et angreb.

Der er ikke umiddelbart nogen gruppe, der har taget skylden for angrebet.

Det kommer dagen inden, at Nato og USA formelt indleder tilbagetrækningen fra landet.

I praksis har de første udenlandske soldater forladt landet, meddelte både USA og Nato torsdag.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har sagt, at alle amerikanske soldater er ude af landet senest 11. september.

Men den tidsplan har vakt vrede i den militante talibanbevægelse, der har indgået en aftale med Bidens umiddelbare forgænger, Donald Trump. Ifølge denne aftale skulle USA trække alle sine soldater ud senest 1. maj.

I de seneste uger er volden taget til i styrke i Afghanistan.

