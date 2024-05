Mange frygtes døde efter stort jordskred i Papua Ny Guinea

Et stort jordskred har ramt landsbyer i Enga-provinsen i Papua Ny Guinea tidligt fredag morgen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ramte det landsbyen Kaokalam, mens mange lå og sov.

Enga-provinsen ligger omkring 600 kilometer nord for hovedstaden Port Moresby.

Premierminister James Marape siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der endnu ikke er fuldt overblik over situationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Marape forsikrer, at de relevante myndigheder arbejder på at få kontrol over situationen.

Ifølge lokale i området har over 100 mennesker mistet livet. Men fra myndighedernes side er der ikke blevet meldt et officielt dødstal ud. Det skriver det australske medie ABC.

Videoer og billeder, som deles på sociale platforme, viser ifølge Reuters indbyggere, der kravler hen over store sten for at vurdere skaderne efter skreddet.

Billeder viser også lokale, der hjælper mennesker fri af murbrokker og sammenstyrtede boliger, skriver Reuters.

Ifølge Janet Philemon, som er midlertidig generalsekretær for Røde Kors i Papua Ny Guinea, er jordskreddet sket et fjerntliggende sted.

Derfor kan det tage op til to dage for redningstjenester og anden form for nødhjælp at nå frem, siger hun til nyhedsbureauet AFP.

Røde Kors anslår antallet af døde eller sårede til at ligge mellem 100 og 500. Men Philemon forsøger at få "et tydeligere billede af situationen", siger hun til AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er ingen indikation på, at et jordskælv eller andet har udløst det (jordskreddet, red.), siger hun.

Hun peger på, at der er guldminedrift i området, og at det kan have spillet en rolle.

Minedrift er af stor betydning for landet, især guld og kobber. Flere steder foregår højteknologisk minevirksomhed side om side med lokalsamfund.

Jordskreddet kan også skyldes kraftig regn, foreslår Philemon over for AFP.

Papua Ny Guinea ligger syd for Ækvator og rammes ofte af kraftige regnskyl.

/ritzau/