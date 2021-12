Mange frygtes døde i skibsforlis i Madagaskar

17 mennesker er omkommet og 68 andre er savnet, efter at et skib forliste ud for Madagaskars kyst.

Mindst 17 mennesker er døde, efter at et fragtskib er gået ned ud for Madagaskars kyst.

45 er reddet i land, men 68 er stadig savnet.

Det meddeler maritime myndigheder i østaten, der ligger ud for Afrikas østkyst.

Både redningsmandskab og frivillige leder efter overlevende i havet, siger havnechef Jean Edmond Randrianantenaina.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omkring 130 mennesker var om bord på fragtskibet, der ikke har tilladelse til at sejle med passagerer, siger en talsmand for Madagaskars maritime agentur.

Årsagen til forliset menes at være et teknisk problem ved motoren, siger en anden havnechef. Derfor var båden "i bølgernes nåde og forliste på et rev", siger han.

Skibet var sejlet ud fra byen Antanambe og var på vej til havnebyen Soanierana Ivongo. Den ligger omkring 75 kilometer længere sydpå, da det forliste.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger.

/ritzau/AFP