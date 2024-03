Mange henvendelser om forsvundne personer efter Moskva-angreb

Ruslands efterforskningskomité har modtaget 143 henvendelser om personer, der forsvandt i forbindelse med et blodigt angreb nær Moskva.

Det oplyser komitéen i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet skete fredag i sidste uge på koncertstedet Crocus City Hall i Krasnogorsk, som er en forstad til den russiske hovedstad.

Her skød mænd med automatvåben mod koncertgængere.

Det foreløbige dødstal er på 140 ofre, skriver Reuters.

Komitéen er Ruslands primære organ for efterforskning af kriminalsager.

Den siger videre, at der indtil nu er identificeret 84 lig, herunder ligene af fem børn i alderen 9 til 16 år.

Der udføres desuden test for at fastslå identiteten på de resterende ofre.

Det fremgår ikke præcis i Reuters' telegram, om de 143 henvendelser om de forsvundne personer også omfatter de 140 dræbte ofre.

De fire hovedmistænkte i forbindelse med massakren blev sent søndag og natten til mandag fremstillet ved en domstol i Moskva og sigtet for at have taget del i et terrorangreb.

I alt er 11 blevet anholdt i forbindelse med massakren.

Yderligere tre personer blev mandag varetægtsfængslet.

En gruppe inden for Islamisk Stat ved navn IS-K har taget skylden for angrebet.

Det står for Islamisk Stat-Khorasan, som er en gruppe, der opstod i det østlige Afghanistan i slutningen af 2014.

Desuden har Ruslands præsident, Vladimir Putin, antydet, at Ukraine har forbindelser til angrebet.

Mandag sagde han ifølge Reuters for første gang, at angrebet blev udført af "radikale islamister".

Men præsidenten fastholdte ligeledes, at angrebet måske også er "en del af Kyiv-regimets angreb på Rusland".

Den beskyldning har den ukrainske regering pure afvist. Også Frankrig og USA har sagt, at efterretninger peger i retning af IS.

/ritzau/