Mange konservative på gaden i Israel for at støtte Netanyahu

Tusindvis af konservative israelere, som støtter premierminister Benjamin Netanyahu, demonstrerede torsdag i Jerusalem for at tilkendegive deres støtte til omstridte retsreformer.

Oppositionen kalder de planlagte reformer udemokratiske, og der har været holdt et stort antal demonstrationer mod dem.

Men torsdag havde regeringen bedt dens tilhængere om at holde moddemonstrationer.

Demonstranterne vinkede med israelske flag. En stor folkemængde tog opstilling uden for parlamentet, hvor de råbte slagord om, at befolkningen kræver reformer af retssystemet.

Regeringen fremlagde efter dens magtovertagelse en plan for, hvordan den vil reformere det israelske retssystem.

Dels ville den gøre det sværere at afsætte den siddende premierminister. Denne del er allerede vedtaget.

Dels giver reformen parlamentet større indflydelse på, hvem der udpeges som dommere i retssystemet. Og endelig giver den parlamentet mulighed for at ændre domme, der er afsagt i højesteretten.

Arbejdet med at gennemføre de to sidste dele af reformen blev i slutningen af marts udsat til senere på foråret.

Netanyahus administration er en koalition bestående af den konservative Likud-blok samt mindre partier og grupper på den yderste højrefløj samt ultra-ortodokse jødiske allierede.

Stridighederne om reformerne af retssystemet har splittet nationen og også selve regeringen.

Netanyahu bebudede den 27. marts en "pause" for at få skabt ro og muligheder for forhandlinger om reformerne.

Torsdag kom vreden fra regeringens støtter.

- Vi vil ikke frarøves vores valgsejr, sagde demonstranter, der støtter regeringen.

Justitsminister Yariv Levin, som står bag initiativet til reformerne, sagde i en tale til folkemængden foran parlamentet, at de vælgere, som havde støttet regeringen, havde stemt for juridiske reformer.

Finansminister Betzalel Smotrich, som er fra det religiøse zionistiske højreparti sagde, at han var dybt bevæget over demonstrationen og protesterne torsdag.

/ritzau/AFP