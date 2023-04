Mange påsatte skovbrande raserer det nordlige Spanien

Brandfolk i det nordlige Spanien kæmper mod snesevis af brande, hvoraf flere menes at være påsat.

Asturien og dens naboregion Kantabrien oplevede fredag over 100 brande. Det meddeler lokale myndigheder.

Mange af brandene er formentlig antændt med fuldt overlæg, siger lederen af det regionale styre i Asturien, Adrian Barbon.

Han betegner brandstifterne som "terrorister".

- Vi har at gøre med rigtige terrorister, der har bragt liv, landsbyer og byer i fare, skriver Barbon på Twitter.

- Folk, der handler på den måde, fortjener ikke nogen anden betegnelse, siger han på et pressemøde.

91 af de i alt 119 brande, der fortsat brændte fredag eftermiddag, blev registreret i Asturien. Resten var i naboregionen Kantabrien.

Da det var på sit højeste fredag, meldte brandvæsnet i de to regioner om rundt regnet 160 brande, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kraftig blæst har flere steder fået ilden til at blusse op og sprede sig hurtigt.

Hundredvis af mennesker er blevet evakueret fra de berørte områder, og flere veje er lukket på grund af brandene. Men der er ikke umiddelbart meldinger om, at nogen mennesker skulle være kommet til skade.

Politiet har indledt en række efterforskninger, men har endnu ikke fundet frem til den eller de personer, der står bag brandene.

Straffen for med overlæg at antænde skovbrande kan komme helt op på 20 års fængsel, alt efter hvor store skader brandene forårsager.

Også i den østlige del af Spanien har der i over en uge været flere brande. De er nu under kontrol, oplyser spanske myndigheder.

Spanien er ramt af langvarig tørke efter tre år med utilstrækkelig nedbør.

Den spanske regering har udtrykt bekymring for, at landet i år kan blive ramt af flere skovbrande end normalt på grund af en usædvanlig tør vinter og risiko for høje temperaturer i sommermånederne.

/ritzau/Reuters