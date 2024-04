Mangeårig konservativ dominans er på prøve ved kroatisk valg

Onsdag åbner stemmeboksene i Kroatien klokken syv, når landet går til valg.

Her skal den siddende premierminister Andrej Plenkovics popularitet testes i kølvandet på beskyldninger om korruption og nepotisme.

Hans konservative parti, HDZ, håber på at kunne ride videre på en mangeårig bølge af succes, hvor partiet både har ført landet gennem et enormt turismeboom samt overgangen til euroen.

Men mange lader til at være blevet trætte af partiet, som har domineret landet siden Jugoslaviens opløsning i 1991.

Ifølge politiske analytikere har opslidende skandaler, herunder Plenkovics udpegning af en statsanklager med påståede forbindelser til lyssky personer mistænkt for korruption, bidraget til det. Plenkovic nægter dog at have gjort noget forkert.

33-årige Sasa Zarkovic har eksempelvis tænkt sig at stemme på nogen, som ifølge hende vil bekæmpe korruption.

- Jeg vil stemme på SDP (Kroatiens socialdemokratiske parti, red.) på grund af deres kamp mod korruption, der vil gøre det lettere for unge mennesker samt stoppe udvandring fra Kroatien og for ældre hæve pension og løn, siger Sasa Zarkovic.

Mere end 3,7 millioner vælgere kan stemme på mere end 2000 kandidater.

/ritzau/Reuters