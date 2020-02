Mangeårig Trump-rådgiver får 40 måneders fængsel

Roger Stone dømmes blandt andet for at lyve over for Kongressen om sin forbindelse til WikiLeaks.

Roger Stone, den mangeårige rådgiver for USAs præsident, idømmes 40 måneders fængsel.

Det får han for at lyve over for Kongressen og for obstruktion af rettens gang i den såkaldte Rusland-undersøgelse. Det skriver AFP.

Det skete under den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse af en forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016.

Her beskyldes Rusland for at have spioneret mod Det Demokratiske Parti. Via WikiLeaks blev der med Stones mellemkomst udsendt materiale, der belastede demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton.

67-årige Stone har pralet af, at være manden med flest "beskidte kneb" i amerikansk politik.

Indtil sidste uge bad de offentlige anklagere i justitsministeriet om, at Stone skulle straffes med mellem syv og ni års fængsel. Men justitsminister William Barr underkendte sine egne jurister. Han annullerede deres beslutning.

Det har udløst beskyldninger om, at Barr og Trump politiserer retsvæsnet til egen fordel.

Stone blev 15. november erklæret skyldig i syv tiltaler. Torsdag gjaldt det strafudmålingen.

Han løj blandt andet om sine kontakter til WikiLeaks, som offentliggjorde oplysninger, stjålet af russere. Formålet var at skade Clinton i 2016.

Tiltalerne mod Stone kom under den tidligere FBI-direktør Robert Muellers undersøgelse.

Den handlede om forbindelsen mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016.

Dommeren Amy Berman gik hårdt i rette med, at Stone sidste år lagde et billede ud på de sociale medier af hende med et sigtekorn rettet lige over hendes hoved.

- Han vidste præcist, hvad det var han gjorde, sagde hun.

De fire anklagere i justitsministeriet mente, at Stone skulle idømmes mellem syv og ni års fængsel.

Det fik Trump til at skrive en stribe tweets, hvor han langede ud efter anklagerne.

Justitsminister Barr underkendte derefter sine fire anklagere. Det fik dem til at smække med døren. Den ene af dem forlod ministeriet helt.

Det har fået demokrater i Kongressen til at anklage Trump og Barr for at omdanne USA til en "bananrepublik", hvor lov og ret ignoreres.

