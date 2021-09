Mangel på rent vand koster hver uge børneliv i fangelejre

Hver uge er der i gennemsnit to børn, der mister livet i den syriske fangelejr al-Hol.

Det viser en rapport fra Red Barnet, som har set nærmere på forholdene for de omkring 40.000 børn, der sidder fanget i lejrene al-Hol og al-Roj i Syrien.

Ifølge rapporten er det især i al-Hol-lejren, at børn lever under hårde forhold. Her er der mangel på basale ting som rent vand, lægehjælp og skolegang.

Hertil skal flere års traumatiske oplevelser have tæret på børnenes psykiske helbred.

Alene i år har 62 børn af forskellige årsager mistet livet i al-Hol-lejren, skriver Red Barnet i rapporten.

Derudover er der 79 mennesker - heriblandt tre børn - der i år er blevet slået ihjel i al-Hol-lejren.

Forholdene får Red Barnet til at konstatere, at lejrene slet ikke er et sted for børn.

- I al-Hol ser og oplever børn regelmæssigt vold.

- Børn fortæller konsekvent til vores personale, at de føler sig utrygge, når de går rundt i lejren, når de besøger markedet eller bruger latrinerne.

- Drab, drabsforsøg, overfald og påsatte brande er normalt, lyder det i Red Barnets rapport.

Tilbage i maj meddelte regeringen - efter at have ment det modsatte - at den vil hjemtage tre mødre med dansk tilknytning og deres 14 børn fra de to fangelejre i Syrien.

Desuden arbejdes der på at hjemtage yderligere fem børn med dansk tilknytning. Dog uden at deres tre mødre kommer med til Danmark. Men det kræver samtykke fra mødrene, der har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt.

Red Barnet mener, at en adskillelse af børnene og mødrene vil være skadelig, og at regeringen derfor bør arbejde på at hjemtage alle børnene og deres mødre - og det hurtigst muligt.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderede i maj, at der er risiko for, at børnene til de tre mødre med dansk tilknytning kan blive radikaliserede i fangelejrene.

Derfor blev det på det tidspunkt vurderet som det mest hensigtsmæssige af PET at søge evakuering af de tre mødre sammen med deres børn.

I juni besluttede regeringen at sende et bidrag på 45 millioner kroner til de to syriske fangelejre.

Pengene skulle forbedre sundhedsforholdene og adgangen til vand.

