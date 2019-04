Maraton i Nordkorea fordobler antallet af turister fra Vesten

950 udlændinge overværede søndag Pyongyang Marathon. Det er dobbelt så mange som sidste år.

Nordkoreas største turistattraktion, Pyongyang Marathon, tiltrak søndag dobbelt så mange udenlandske turister som sidste år.

Det oplyser fire forskellige turistbureauer ifølge nyhedsbureauet AFP.

Op mod 950 vesterlændinge deltog i eller overværede løbet. Det er en fordobling af sidste års antal på 450.

Flere rejsebureauer har i de senere år specialiseret sig i at arrangere løbe-rejsepakker til interesserede udlændinge, som ønsker at se den ellers så lukkede hovedstad fra gadehøjde.

Cirka 5000 turister fra Vesten besøger årligt Nordkorea. Heraf kommer 1000 af dem fra USA.

Sammen med adskillige nordkoreanske løbere kan turisterne deltage i et maraton, halv-maraton eller en ti kilometer rute.

Maratonet er en del af den årlige hyldest til ære for landets afdøde grundlægger, Kim Il-sung.

Det er sjette år i træk, at turister får lov at stille op i arrangementet, der officielt er kendt som Mangyongdae Prize International Marathon.

Angel Arnaudov, en 34-årig ingeniør fra Makedonien, har gennemført mere end 30 maratonløb i byer som Tokyo, New York og København.

Han deltog i søndagens løb i Pyongyang for at se, om landet og byen er, som man ser på tv.

- Jeg vil gerne udforske livet i Nordkorea og se, om landet er lige så lukket, som de siger i tv, fortæller Arnaudov.

Inden turisterne bliver lukket ud på de nordkoreanske gader, får de grundige instruktioner i, "hvad man skal og ikke skal gøre" i Nordkorea.

Det fortæller Simon Cokerell, direktør i Koryo Tours.

- Det er afgørende, når nogen vælger at besøge Nordkorea. Ingen, der ønsker at rejse til landet, bør gøre det uden at blive briefet først, siger Cokerell.

/ritzau/