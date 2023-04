Margrethe Vestager er blandt verdens mest indflydelsesrige

Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager er som den eneste dansker med på det amerikanske magasin Times årlige liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer.

Det står klart, efter at årets liste er blevet offentliggjort torsdag.

Listen er ikke rangeret, men indeholder en række kategorier. Det er blandt andet kunstnere, ikoner og ledere.

Magasinet fremhæver blandt andet Margrethe Vestagers undersøgelser af store internationale techvirksomheder som Google.

Margrethe Vestager har været EU's konkurrencekommissær siden 2014.

På Twitter skriver Margrethe Vestager, at hun er meget beæret over at komme med på årets liste.

Nogle af de andre navne, der florerer på listen, er blandt andet den ukrainske præsidents hustru, Olena Zelenska, og den amerikanske præsident, Joe Biden.

Hvert navn på listen har en beskrivelse af personen, som enten er skrevet af Time eller en bekendt af personen.

Den amerikanske førstedame Jill Biden er forfatteren til teksten om Olena Zelenska, hvor den ukrainske præsidentfrue bliver beskrevet som "et fyrtårn af håb for det folk, som hun elsker."

Fodboldspilleren Lionel Messi og sangerinden Beyoncé er også med på listen. Det samme er Teslas ejer Elon Musk, hvor hans køb af Twitter sidste år blandt andet fremhæves på listen.

Magasinet Time har flere gange tidligere beskrevet, hvad det kigger efter, når listen skal laves.

I 2004 skrev den daværende redaktør Michael Elliott, at man overordnet set kiggede på tre kriterier.

Folk, som havde fået magt igennem en offentlig position, folk, som havde magt uden en fremtrædende offentlig position, og folk, som påvirkede verden igennem deres moralske eksempel.

I 2016 fulgte magasinet op ved at skrive, at personerne på listen har gjort sig bemærket ved at være i front for kunst, videnskab, samfundet eller teknologi.

I modsætning til sidste års liste har hverken den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, eller Ruslands præsident, Vladimir Putin, fundet vej til listen.

/ritzau/