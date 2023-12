Margrethe Vestager fortsætter gerne som EU-kommissær

Margrethe Vestager vil gerne fortsætte som kommissær i EU, når hendes periode udløber om et lille år.

Det siger hun i et interview med Altinget.

Vestager understreger, at det fortsat er tidligt at forholde sig til en tredje periode. Men hun holder sine "muligheder åbne", siger hun til mediet.

Når europaparlamentsvalget er afholdt i sommeren 2024, skal der sammensættes en ny EU-Kommission.

Margrethe Vestager er netop vendt tilbage til sin post som EU-kommissær efter at have været på ulønnet orlov, fordi hun gik efter et job som formand for Den Europæiske Investeringsbank.

Vestager fik ikke jobbet, der i stedet gik til Spaniens finansminister, Nadia Calviño.

I EU har Margrethe Vestager været kommissær for konkurrence og ledende næstformand.

Som kommissær for konkurrence har hun særligt gjort sig bemærket ved at udskrive milliardbøder til selskaber som Google og Apple.

Der er blevet nævnt flere navne, som mulige afløsere for Vestager i EU. Det gælder blandt andet minister for global klimapolitik Dan Jørgensen (S) og erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Inden Margrethe Vestager blev udnævnt som Danmarks kommissær i EU var hun økonomi- og indenrigsminister i Danmark.

Da det i begyndelsen af december stod klart, at Margrethe Vestager ikke ville få topposten i Den Europæiske Investeringsbank, opfordrede Dansk Folkeparti hende til at trække sig som EU-kommissær.

Det sagde DF's medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen.

- Hvis man aktivt søger et andet job, så mister man sin indflydelse i EU-Kommissionen. Vestager har også i interview gjort det klart, at hun søger andre udfordringer, når hendes kommissærtid udløber.

- Derfor synes vi, at det for Danmarks skyld vil være bedre, at hun trak sig nu, så der kunne komme en ny kommissær, der kunne starte arbejdet og blive genudpeget, når EU-Kommissionen skal genbesættes til sommer, sagde Anders Vistisen til Ritzau.

/ritzau/