I 1987 flygtede hun fra det islamiske præstestyre i Iran til Sverige, verdens mest ligestillede land. Men også her blev hun offer for undertrykkelse, og da hun forsøgte at bryde fri af sit ægteskab, blev hun angrebet med ætsende syre. I dag, efter mere end 100 plastikoperationer og en endeløs række af mareridt, kæmper hun for, at ingen andre skal havne i samme situation som hende selv