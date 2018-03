Marine Le Pen begraver Front National

I weekenden vil Front National tage navneforandring og lægge en ny linje, der skal bane vejen til regeringsmagten i Frankrig. Men strategien risikerer også at gøre det højrenationale parti til et flop. Partistifter Jean-Marie Le Pen raser over sin datter og arvtager

Front National synger på sidste vers. Når weekendens partikongres er slut, har Jean-Marie Le Pens livsværk fået et nyt navn, og han selv vil være ærespræsident for et parti, der ikke længere eksisterer.

Et fadermord efter alle psykoanalysens regler, skriver fransk presse om Marine Le Pens forsøg på at lægge afstand til sin far og grundlæggeren af Frankrigs højrenationale parti.

Han har opgivet truslen om at skaffe sig adgang til dagens kongres med retsvæsenets hjælp, efter at han er blevet ekskluderet uden dog at måtte afgive titlen som ærespræsident.