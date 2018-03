Marine Le Pen vil omdøbe Front National

Ved at ændre Front National til National Samling håber Marine Le Pen at gøre FPÖ i Østrig og Lega i Italien kunsten efter og nærme sig regeringsmagten

”Jeg foreslår derfor, at vores nye navn bliver: National Samling”.

Med disse ord udløste Marine Le Pen spændingen søndag eftermiddag efter en næsten halvanden time lang tale, der havde ét hovedformål: at skabe entusiasme for det nye navn og få Front Nationals medlemmer til vende blikket bort fra en fortid som protestparti og oppositionsparti og mod en fremtid som regeringsparti.

”Det er muligt, hvis vi vil. Vi ved, at vores navn har været en forhindring, der har afholdt mange fra at slutte sig til os eller stemme på os,” erkendte Marine Le Pen, som i over en time udløste begejstrede klapsalver ved at udmale de forslag, som partiet vil gennemføre som regeringsparti: stop for indvandring, forbud mod religiøs beklædning i det offentlige rum, beskyttelse af den nationale identitet og den vestlige civilisation.