Maritim organisation: Et skib er blevet bordet ud for Oman

Den britiske organisation for maritime operationer (UKMTO) har torsdag modtaget oplysninger om et skib, der er blevet bordet i Omanbugten af 4-5 personer. De er i sorte uniformer og bærer sorte masker.

Det er sket lidt over 90 kilometer fra havnebyen Sohar i Oman, og det er uvist, hvem det er, som har bordet skibet.

UKMTO meddeler, at det lige nu ikke er i stand til at komme i kontakt med skibet.

Det fremgår ikke, hvilken type skib der er tale om.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA's Femte Flåde, der opererer i farvandet, har ikke umiddelbart kommenteret sagen.

I de seneste uger har der et andet sted i regionen været angreb på skibsfarten. Det er sket ved strædet Bab al-Mandab ved ind- og udsejlingen ved Det Røde Hav.

Her har houthi-oprørere i Yemen angrebet store fragtskibe med raketter og i enkelte tilfælde bordet fartøjer. Det har de gjort, siger de selv, for at vise støtte til Hamas-oprørerne i Gaza og deres kamp mod Israel.

Det har blandt andet fået det danske rederi Mærsk til at omdirigere sine containerskibe efter at være blevet angrebet.

I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Egypten sendes skibene fra Mærsk på en længere omvej via Kap det Gode Håb i Sydafrika.

/ritzau/Reuters