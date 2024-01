Markant færre indiske studerende i Canada efter sikh-drab

Antallet af tilladelser udstedt til indiske studerende, der ønsker at uddanne sig i Canada, faldt markant sidste år. Det skyldes, at Canada har måttet trække en lang række diplomater hjem fra Indien.

De to lande er i konflikt over drabet på en Sikh-leder på canadisk jord.

Den canadiske immigrationsminister siger i et interview ifølge nyhedsbureauet Reuters, at antallet af indiske studerende i Canada ikke forventes at stige inden for den nærmeste fremtid.

I sidste kvartal faldt antallet af studietilladelser udstedt til indiske statsborgere fra knap 109.000 til knap 15.000.

Relationen mellem de to lande nåede i efteråret et anspændt niveau på grund af sikhbevægelsens synlige tilstedeværelse i Canada.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, hævdede i september, at Indien var involveret i drabet på sikhlederen Hardeep Singh Nijjar, der fandt sted på canadisk jord i juni.

Siden da er der blandt andet blevet udvist diplomater fra begge sider.

Hardeep Singh Nijjar blev skudt uden for et sikhtempel i den canadiske delstat British Columbia den 18. juni sidste år.

Indien har stemplet Nijjar som "terrorist" og beskyldt ham for at lede en militant separatistbevægelse. Det har Nijjars støtter benægtet, har det canadiske public service-medie CBC skrevet.

Sikhisme er en religion fra Nordindien og har rødder tilbage til det 15. århundrede. I dag er det kun to procent af Indiens befolkning, der er sikher.

Da Indien fik selvstændighed i 1947, blev det delt mellem Indien og Pakistan, og sikher flygtede til den nyopdelte indiske stat Punjab. Siden da har sikher villet oprette Khalistan, som skulle være en uafhængig stat fra Indien med en sikh-regering.

Sikhernes efterspørgsel efter egen stat er blevet større, efter at Punjab er blevet en af de rigeste stater i Indien.

