Markant nedgang i Sveriges flytrafik kobles til flyskam

Nedgang i indenrigsflyvninger kobles til en mere negativ holdning over for fly på grund af klimaændringerne.

Flytrafikken på indenrigsruterne i Sverige lå i august 10 procent lavere end for et år siden. I juli var nedgangen på 11 procent. Det viser tal fra Swedavia, som ejer og driver en halv snes hovedlufthavne i Sverige.

Det norske onlinemedie, Nettavisen.no, der citerer tallene, skriver, at der var 108.000 færre passagerer på svenske indenrigsflyvninger i august i år sammenlignet med august sidste år.

Det er sjældent, at der sker så store ændringer i flytrafikken, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Sædvanligvis sker det kun i forbindelse med krig, naturkatastrofer og andre kriser.

Den markante nedgang kobles til en mere negativ holdning over for flytrafik på grund af klimaændringerne, hvilket blandt andet tilskrives klimaaktivisten Greta Thunberg.

Thunberg er under mediernes bevågenhed sejlet til FN's Klimatopmøde i New York med sejlbåd, fordi hun nægter at flyve.

– Følgerne af flyskam ser man særligt tydeligt i den svenske indenrigstrafik, som ikke er ramt af andre effekter, som for eksempel den lave kronekurs, skriver Nettavisen.

- Samtidig har miljøafgifter, som de svenske myndigheder har lagt oven i billetpriserne, bidraget til udviklingen, siger flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til Nettavisen.

Han betegner de nye tal som "voldsomme" og udtrykker bekymring for svensk luftfart og for de selskaber, som er afhængige af den.

Begrebet flyskam er også kommet til Norge, men det har ikke har haft samme effekt som i nabolandet. Her sket der en nedgang i indenrigsflyvninger på 2,1 procent i juli efter en stigning på 1,3 procent i juni.

/ritzau/NTB