Marokkanere tager endnu en nattesøvn under åben himmel

I det centrale Marrakesh havde utallige familier igen søndag nat indfundet sig på gaderne, hvor de sov under åben himmel, da det for mange stadig ikke er sikkert at opholde sig i sit eget hjem.

Dødstallet fra jordskælvet, som indtraf fredag aften klokken 23.11, er bare steget og steget, og allerede halvandet døgn efter skælvet ramte, er jordskælvet det dødeligste i landet siden 1960'erne.

Marrakesh ligger kun cirka 70 kilometer fra skælvets epicentrum, og flere bygninger i byen blev ødelagt eller gjort ustabile af de voldsomme rystelser.

51-årige Mouhamad Ayat Elhaj fortæller, at han stadig sover på gaden, fordi han ikke ved, om det er sikkert at vende hjem.

- Jeg prøver at få myndighederne til at hjælpe mig med at få fat i en ekspert, som kan risikovurdere, om jeg kan vende hjem til mit hus eller ej. Hvis der er en risiko, tager jeg ikke hjem til huset, siger 51-årige Mouhamad Ayat Elhaj.

Marokkanske myndigheder meldte lørdag aften ud, at dødstallet var steget til 2012. Men det er altså også en foreløbig melding, eftersom flere stadig kan være begravet under murbrokkerne fra sammenstyrtede bygninger.

Noureddine Lahbabi, en 68-årig pensionist med fire børn, fortæller, at folks hjem har fået store skader. Han forberedte sig ligesom så mange andre lørdag aften på endnu en nat under stjernerne.

- Det er en smertende oplevelse. Når det sker for ens bror eller søster, gør det virkelig ondt, fortæller han.

Der er stadig frygt for, at de bygninger, der ikke allerede er kollapset, vil styrte sammen som følge af skælvet.

Eftersøgningsarbejdet fortsætter både i de marokkanske byer og bjergområder, hvor huse mange steder er sunket i grus, og minareterne på moskéerne er væltet på grund af rystelserne.

I landsbyen Amizmiz nær jordskælvets epicentrum graver redningsarbejdere med deres bare næver i murbrokkerne i forsøget på at finde overlevende.

/ritzau/Reuters