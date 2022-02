Marokko begraver femårig efter brøndulykke

En redningsaktion for dreng, der faldt i en brønd i Marokko, blev fulgt verden over. Nu begraves drengen.

Marokko begraver mandag eftermiddag en femårig dreng ved navn Rayan, som i sidste uge var fanget i en 32 meter dyb udtørret brønd i fem døgn, hvilket udløste en omfattende redningsoperation.

Flere tusinde mennesker samlede sig i området nær brønden for at følge udviklingen, og redningsindsatsen vakte hurtigt international opmærksomhed.

Men den endte tragisk lørdag, da drengen blev hentet død op fra brønden. En stor del af landets indbyggere var i chok, da de så drengens lig blive båret ud til en ambulance i et gult tæppe.

Under den vanskelige redningsoperation blev der gjort forsøg på at redde drengen op uden at udløse jordskred i brønden.

Tusindvis af mennesker har sendte kondolencebreve til drengens familie på sociale medier, efter at de i dagevis havde fulgt maratonindsatsen for at redde den femårige. Men håb blev erstattet med sorg, da meddelelsen om drengenes død blev spredt i det nordafrikanske kongerige.

Kong Mohammed VI har i et telefonopkald udtrykt sin medfølelse med forældrene.

Ledsaget af forældrene blev drengens lig bragt til et militærhospital i hovedstaden, Rabat. Imens forberedte indbyggerne i familiens landsby en begravelse mandag eftermiddag på den lokale kirkegård nær Ighrane, hvor et stort opbud af mennesker ventedes at deltage.

Rayans far, Khaled Aourram, siger, at han var ved at reparere brønden, da ulykken skete nær familiens hjem. Rayans mor sagde, at sønnen havde leget i nærheden af brønden, da han pludselig forsvandt tirsdag eftermiddag.

Et kamera, der blev sænket ned i hullet, viste, at den femårige lå ned og tilsyneladende var skadet, men han bevægede fingrene.

Der blev sendt ilt og vand ned til drengen, men selve redningsaktionen var ekstremt vanskelig. Brøndens hul var for smalt til at kunne fungere som udvej, og redningsfolk vurderede, at det er for risikabelt at prøve at udvide hullet.

Derfor gravede man ned i jorden parallelt med brøndens hul. Herfra blev der boret horisontalt ind til det hulrum, hvor drengen lå.

Den arabiske avis Assabah kritiserer, at mange brøndgravninger finder sted i landet uden tilladelser og uden kontrol. Mange af brøndene anvendes til vanding af cannabis, som er udbredt i den nordlige del af landet.

