Marokko genindfører obligatorisk militærtjeneste for unge

Kritikere ser det som et forsøg på at få unge fra uroplagede områder til at udvise loyalitet over for staten.

Marokkos ministerråd godkendte mandag et lovforslag om genindførelse af obligatorisk militærtjeneste for unge mænd og kvinder for første gang siden 2006.

Det oplyser rådet i en erklæring.

- Kvindelige og mandlige borgere i alderen fra 19 til 25 år er forpligtet til at gøre militærtjeneste i 12 måneder, står der.

- Militærtjenesten sigter mod at fremme patriotisme blandt de unge inden for rammerne af sammenhængen mellem borgernes rettigheder og ansvar, tilføjes det.

Marokko har de seneste måneder oplevet ungdomsprotester i nogle af landets økonomisk trængte områder som eksempelvis i Rifbjergene og i byen Jerrada.

Nogle kritikere ser loven som et forsøg på at få de unge, der er udfordret af økonomiske og sociale problemer, til at udvise loyalitet over for staten.

Ministerrådet er ledet af kong Mohammed, der også er den øverstbefalende for Marokkos royale væbnede styrker.

/ritzau/Reuters