Marokko hjemkalder ambassadør i Sverige efter koranafbrænding

Marokko har hjemkaldt sin ambassadør i Sverige, efter at en mand onsdag brændte et eksemplar af Koranen af udenfor en moské i den svenske hovedstad, Stockholm.

Ambassadøren er hjemkaldt på ubestemt tid.

Det oplyser det statslige nyhedsbureau i Marokko ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig blev Sveriges chargé d'affaires i Marokkos hovedstad, Rabat, ligeledes onsdag indkaldt til en samtale af det marokkanske udenrigsministerium som følge af hændelsen.

Her udtrykte kongeriget "stærk fordømmelse af dette angreb". Marokko kalder yderligere afbrændingen en "uacceptabel handling".

En chargé d'affaires er en diplomatisk udsending af lavere rang end en ambassadør.

Onsdagens koranafbrænding i Stockholm var den første, siden dansk-svenske Rasmus Paludan fra det indvandringskritiske parti Stram Kurs i januar brændte en koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm.

Siden er flere anmodninger om at brænde koraner af blevet afvist af sikkerhedsmæssige årsager, men onsdagens afbrænding blev altså tilladt af svensk politi.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT var det privatpersonen Salwan Momika, som stod bag. Han har irakisk baggrund og ville med afbrændingen rette kritik mod islam.

Han mener, at Koranen, der er muslimernes hellige bog, bør forbydes i hele verden.

Tidligere har Tyrkiet fordømt Rasmus Paludans koranafbrænding i januar, og i Sverige er der nu spekulationer om, hvorvidt onsdagens koranafbrænding kan komplicere svenskernes forsøg på at blive medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato.

- Det er lovligt, men ikke passende, sagde den svenske statsminister, Ulf Kristersson, onsdag om den seneste koranafbrænding ifølge TT.

Som de to eneste Nato-lande mangler Tyrkiet og Ungarn endnu at godkende det svenske medlemskab.

Flere ungarske medier skrev onsdag, at det ikke bliver på denne side af sommerferien, at Ungarns parlament vil godkende Sveriges Nato-medlemskab.

I så fald vil det spænde ben for, at Sverige kan blive medlem ved et Nato-topmøde i Vilnius i Litauen 11. og 12 juli.

/ritzau/