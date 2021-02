Marsrobot tager nyt skridt for menneskeheden

Rumagenturet Nasas nyeste køretøj landede torsdag på Mars. Her skal det lede efter tegn på liv og teste ny teknologi forud for bemandede missioner til planeten.

Menneskehedens jagt på liv i rummet og drømme om en dag selv at rejse til andre planeter tog torsdag endnu et stort skridt fremad, da det amerikanske rumagentur Nasas nyeste rumkøretøj landede på Mars.

Efter en rejse fra Jorden på cirka 480 millioner kilometer blev robotten "Perseverance" landing bekræftet af missionsleder Swati Mohan klokken 21.55 dansk tid.

Selve landingen skete reelt set 11 minutter tidligere, men kunne altså først bekræftes 21.55 på grund af forsinkelsen fra den røde planet til Jorden.

Perseverance betyder på dansk vedholdenhed, og det er netop, hvad robotkøretøjet skal være, når det de kommende år skal forsøge at finde ud af, om der er eller har været liv på vores naboplanet.

Set med danske briller var torsdagens landing særlig interessant.

Danmarks Teknologiske Universitet - nærmere bestemt DTU Space - har nemlig leveret udstyr til det amerikanske rumkøretøj.

Et af robottens 19 kameraer er således udviklet af DTU Space. Det er i stand til eksempelvis at analysere klippeformationer og sten.

Professor John Leif Jørgensen, der er afdelingsleder på DTU Space, har stået i spidsen for universitetets bidrag til missionen.

Han kan næsten ikke tro, at "Perseverance" nu kører rundt på Mars.

- For os som gruppe er det her et af højdepunkterne i karrieren. Det er en kolossal succes.

- For menneskeheden er det et af de dybe spørgsmål, som vi kaster os ud i at finde svaret på. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke på et tidspunkt har tænkt på, hvad livet er for en størrelse, siger han.

Også hos Nasa var landingen på forhånd imødeset med stor spænding.

Meget kunne nemlig gå galt, da køretøjet skulle bremses fra cirka 20.000 kilometer i timen til almindelig ganghastighed ved Mars' overflade.

Kun omkring 40 procent af alle missioner sendt til Mars af nogen rumorganisation har været succesfuld ifølge Nasa.

"Perseverance" er det kun femte rumkøretøj, der lander på Mars. Første landing skete i 1997, og foreløbigt har USA stået bag alle landinger.

Det kører kun i dagtimerne, da det er for koldt om natten, hvor temperaturen på Mars kan falde til minus 96 grader. I stedet vil den holde ved sten og klipper om natten for at analysere dem.

"Perseverance" skal udforske Jezero-krateret, hvor det landede torsdag. Krateret antages at være resterne af en sø, der eksisterede for 3,9 milliarder år siden, og derfor er det et godt sted at lede efter tegn på forhistorisk liv.

Køretøjet skal være på planeten i mindst ét helt Mars-år, hvilket svarer til to år på Jorden.

