Maryland får tildelt 415 millioner kroner efter brokollaps

USA's præsident Joe Biden og hans administration har godkendt, at der afsættes 60 millioner dollar - omkring 415 millioner kroner - til "assistance" i Maryland, efter at Francis Scott Key-broen i Baltimore tidligere på ugen kollapsede.

Det siger guvernøren i Maryland, som Baltimore ligger i, på en pressebriefing sent torsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Brokollapset skete, efter et Mærsk-charteret skib natten til tirsdag lokal tid sejlede ind i Francis Scott Key-broen.

Guvernøren oplyser på samme pressemøde, at politiet onsdag aften indstillede dykkeraktivitet i området af sikkerhedsmæssige årsager.

Fragtskibet var på vej fra Baltimore til Colombo i Sri Lanka, da det ved udsejlingen fra havnen ramte broen.

Skibet udsendte forud for kollisionen med broen "mayday", men dets fart syntes at være for høj til, at en kollision kunne undgås.

/ritzau/