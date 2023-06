Maskerede folk brænder barrikader i Leipzig trods protestforbud

Politi og demonstranter stødte endnu en gang sammen i den østtyske by Leipzig lørdag aften, hvor folk var samlet for at protestere trods et demonstrationsforbud.

Politiet oplyser, at der var "massive optøjer", og at demonstranter kastede fyrværkeri, sten, flasker og brandbomber mod betjente under demonstrationen, der fandt sted på Alexis-Schumann-Platz.

Sten og andre genstande ramte flere betjente, hvoraf nogle fik skader, oplyser politiet lørdag aften.

Det oplyses ikke, hvor mange betjente, der blev ramt eller såret.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Leipzigs Connewitz-distrikt blev adskillige barrikader bygget af skraldespande og paller sat i brand, mens der også blev affyret fyrværkeri i gaderne.

Maskerede personer blev ved med at kaste nyt brænde på, før politiet kort før klokken 23.00 slukkede ilden i barrikaderne med vandkanoner.

Ikke langt derfra blev der ifølge politiet kastet sten mod en politistation og sat ild til andre barrikader. Også her brugte politiet vandkanoner.

I centrum for optøjerne var et område, hvor en større demonstration ved navn "Dag X" skulle have fundet sted lørdag eftermiddag.

Demonstrationen var arrangeret af venstreorienterede, efter at en domstol i Dresden havde idømt en studerende fra venstrefløjen en lang fængselsstraf for at stå i spidsen for en gruppe, som havde udført voldelige angreb på personer, gruppen anså som højreorienterede aktivister.

I alt var omkring 1500 mennesker samlet til demonstrationen lørdag eftermiddag, hvoraf en tredjedel ifølge tysk politi var parat til at bruge vold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forinden var der blevet nedlagt forbud mod demonstrationen ved en række domstole, herunder landets højeste domstol, forfatningsdomstolen i Karlsruhe.

Forbuddet blev nedlagt som følge af bekymringer for, at demonstrationen ville udvikle sig voldeligt.

En polititalskvinde oplyser sent lørdag aften, at der i løbet af aftenen er blevet udstedt fem arrestordrer på fem mænd i alderen fra 20 til 32 år. De er mistænkt for at have brudt freden.

Lørdagens demonstration var til støtte for den 28-årige studerende Lina E. Hun blev af en domstol i Dresden onsdag idømt fem år og tre måneders fængsel for at have dannet en kriminel forening.

Også fredag var der sammenstød mellem politi og hætteklædte personer i Leipzig.

/ritzau/dpa