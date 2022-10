Med missilangrebene på en række ukrainske byer viser et presset Rusland, at man trods tilbagegang på slagmarken stadig kan forvolde massiv død og ødelæggelse

Masseangreb er en påmindelse om, at Rusland stadig kan optrappe krig

Civile ukrainere blev dræbt, og bydele lagt i grus, da Rusland mandag morgen rettede en bølge af raketangreb mod Ukraines hovedstad, Kyiv, og andre byer. Men ødelæggelserne er i en vis forstand endnu mere vidtrækkende.

Siden juni er hovedstaden blevet forskånet for angreb, og trods voldsomme kampe i de østlige og sydlige dele af landet, har indbyggerne i Kyiv kunnet hengive sig til sommeren, sludre på de genåbnede fortovscaféer og pladser og for en stund lade, som om det normale liv var vendt tilbage. Frontlinjerne virkede længe stabile, og tusindvis af ukrainere vendte hjem til hovedstaden. Men Kremls raketter mod civile områder i Kyiv og flere andre byer er en dødelig påmindelse om, at Rusland trods alle sine tab på slagmarken stadig kan forårsage massiv elendighed efter cirka syv måneders invasion.