Masseevakuering i Frankfurt under demontering af krigsbombe

Ueksploderet bombe fra Anden Verdenskrig blev fundet tæt på Den Europæiske Centralbank.

En bombe på 500 kilo fra Anden Verdenskrig blev søndag demonteret nær Den Europæiske Centralbank, ECB's, hovedkvarter i Frankfurt efter en omfattende evakuering af tusindvis af mennesker.

De tyske myndigheder siger, at omkring 16.500 personer blev evakueret i det centrale område, hvor også ECB's store skyskraber ligger med dens store glasfacader.

Togtrafik blev omdirigeret, og en landingsbane i byens store lufthavn blev afspærret forud for desarmeringen af bomben.

Selve demonteringen af bomben blev indledt lidt før klokken 14.00. Men allerede klokken 08.00 søndag morgen blev alle berørte bedt om at forlade deres hjem.

En stor politistyrke kontrollerede hen over formiddagen, at omkring 1000 huse og lejligheder virkelig var tømt for mennesker.

På et tidspunkt blev en helikopter sat til at overflyve området med et varmekamera for at sikre, at ingen mennesker var i nærheden af bomben.

Frankfurts zoologiske have, som ligger på grænsen til det evakuerede område, blev lukket for almindelige besøg. Haven tog i stedet imod mange af de evakuerede, som fik mad og drikke og senge at hvile sig i, mens børn fik legetøj.

- Vi har haft åbent hver eneste dag siden Anden Verdenskrig. Dette er den første gang, at vi har måttet lukke, siger en talskvinde for Frankfurt Zoo, Christine Kurrle, til radioen Frankfurter Rundschau.

Der ligger også flere hospitaler og klinikker i zonen. En talsmand for brandvæsnet siger, at 25 patienter i koma var blevet flyttet til plejeafdelinger uden for evakueringszonen. Han sagde, at denne evakuering var forløbet uden problemer.

Den ueksploderede bombe, der er amerikansk fremstillet, blev fundet i forbindelse med et byggeri.

Tusindvis af indbyggere kunne sidst på eftermiddagen vende hjem til deres boliger.

- Vi klarede det! Bomben fra Anden Verdenskrig i bydelen Ostend er desarmeret. Alle afspærringer er nu fjernet, skrev byens redningstjeneste på Twitter.

