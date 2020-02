Massemord i Thailand startede med personlig konflikt

Der ligger tilsyneladende et konflikt om penge bag thailandsk soldats massedrab lørdag.

Noget tyder på, at en soldat i Thailand følte sig snydt for penge og efterfølgende gik amok og skød og dræbte mindst 26 personer. Det fortæller landets premierminister oven på tragedien, der endte med, at soldaten selv blev dræbt.

Soldaten startede angiveligt med at angribe og dræbe nogle personer i et hus, inden han tog til det lokale shoppingcenter og dræbte ubevæbnede omkring sig.

I Thailand har myndighederne forsøgt at spore sig ind på, hvorfor soldaten pludselig gik amok. Ifølge premierminister Prayuth Chan-ocha bunder massedrabene i en personlig tvist.

- Det var en personlig konflikt. Over en hushandel, siger han søndag til journalister i landet.

Dagen før de mange drab havde soldaten skrevet på sin Facebook-profil:

- Rig af at snyde. Udnytte andre mennesker. Tror de, at man kan bruge penge i helvede?

Ifølge Prayuth Chan-ocha var konflikten med en af hans højere rangerende officerers svigermor.

Den pågældende officer var blandt de første ofre for soldatens blodrus, da han blev dræbt forud for, at soldaten fortsatte ned til shoppingcenteret.

Ifølge de første beretninger tog gerningsmanden fra boligen med den pågældende officer, hvis svigermor han havde en tvist med, til et af hærens lokale våbendepoter, hvor han nedkæmpede vagterne og stjal skydevåben og Humvee-bil.

De skydevåben vendte han herefter mod handlende i et shoppingcenter i byen Nakhon Ratchasima, der også er kendt under navnet Korat. Efter at have skudt og dræbt omkring sig i shoppingcenteret, tog han flugten i Humvee'en.

Han blev dræbt i ildkamp med thailandske soldater og betjente søndag morgen dansk tid. I alt tog hele forløbet 17 timer.

Blandt de dræbte er både en 13-årig dreng og en betjent, der forsøgte at angribe soldaten, mens han skød i shoppingcenteret.

/ritzau/Reuters