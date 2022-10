Masseskyderi i dagsinstitution i Thailand: Mindst 34 dræbt

En tragedie har fundet sted torsdag i byen Uthai Sawan i det nordøstlige Thailand, hvor en tidligere betjent har angrebet en daginstitution og skudt omkring sig.

Det beretter nyhedsbureauet Reuters. En unavngiven lokal politichef fortæller ifølge Reuters, at der er tale om 34 dræbte - herunder 22 børn. Ifølge myndighederne er en af de dræbte to år gammel.

Ifølge politiet har gerningsmanden efter angrebet på dagsinstitutionen taget livet af sig selv, sin hustru og sit barn.

Det er uklart, under hvilke omstændigheder han har taget livet af sin familie.

12 personer er såret i forbindelse med eksbetjentens angreb.

Det amerikanske nyhedsbureau AP har talt med en embedsmand i regionen, der fortæller, at ud over børnene, er to ansatte og en betjent identificeret blandt de dræbte.

Gerningsmanden har benyttet både skydevåben og kniv i angrebet, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

De første beretninger melder ikke noget om, hvad der er foregået, eller om gerningsmanden har nogen forbindelse til institutionen.

Indtil videre har politiet oplyst, at manden var betjent indtil sidste år, hvor han blev fyret. Han blevet fyret af "narkorelaterede årsager", oplyser politiet.

Umiddelbart efter angrebet på dagsinstitutionen indledte myndighederne en menneskejagt på gerningsmanden. Alle myndigheder blev efterfølgende sat ind i jagten.

Det er uklart, om gerningsmanden i første omgang er flygtet fra stedet, eller hvad der har udløst jagten.

En stor andel af befolkningen i Thailand ejer lovlige skydevåben, og illegale våben fra nabolandene i regionen er udbredt. Alligevel oplever landet sjældent masseskyderier ifølge Reuters.

Det sker dog. I 2020 skød og dræbte en soldat, der var vred over ejendomshandel, 29 mennesker og sårede yderligere 57 på fire forskellige lokationer.

/ritzau/Reuters