Massiv regn udløser dødbringende jordskred i Indonesien

Myndighederne i landet advarer om, at der kan være mere regn på vej i de berørte områder på øen Java.

Mindst 11 personer har mistet livet, og 18 er såret efter et jordskred i provinsen Jawa Barat på den vestlige del af øen Java i Indonesien.

Det oplyser landets katastrofeberedskab søndag.

Et endnu ukendt antal personer savnes stadig efter jordskreddet, der fandt sted lørdag i distriktet Sumedang cirka 200 kilometer fra hovedstaden Jakarta.

Jordskreddet blev udløst af store mængder regn natten til lørdag lokal tid.

Det oplyser talsmand for Indonesiens Nationale Katastrofeberedskab Raditya Jati.

Han siger, at der forventes at falde mere regn i området de kommende dage.

- Vi opfordrer folk til at være på vagt over for meteorologiske katastrofer såsom oversvømmelser, tyfoner og jordskred, siger han.

Oversvømmelser og jordskred er normale i Indonesien og finder jævnligt sted i løbet af regntiden. Den løber fra oktober til marts.

/ritzau/dpa