Matthew McConaughey overvejer at stille op som guvernør i Texas

Skuespilleren overvejer kraftigt at udfordre guvernør Greg Abbott, når der er delstatsvalg i Texas i 2022.

Den amerikanske skuespiller Matthew McConaughey "overvejer kraftigt" at stille op til guvernørposten i sin hjemstat, Texas.

Det fortæller han i podcasten "The Balanced Voice", skriver The Guardian.

Her fortæller McConaughey værten Rania Mankarious, at det er en "reel overvejelse" at stille op som guvernør.

- Jeg er ved at undersøge det igen - hvad er min lederrolle?

- Jeg tror virkelig, at jeg har nogle ting, jeg kan lære fra mig og dele, og hvad er min rolle? Hvad skal jeg i det næste kapitel af mit liv?

Udtalelsen kommer godt halvandet år inden delstatsvalget i Texas 8. november 2022, hvor den republikanske guvernør, Greg Abbott, genopstiller.

Det er ikke første gang, at den 51-årige Oscar-vinder antyder idéen. Da han i november sidste år blev spurgt af den konservative radiovært Hugh Hewitt, hvorvidt han ville overveje at stille op, svarede McConaughey:

- Det vil være op til folket, mere end det vil være op til mig.

I samme interview kaldte han politik "en ødelagt branche" og sagde, at politik først vil blive mere interessant, når det "omdefinerer sit formål", skriver The Guardian.

Matthew McConaugheys politiske ståsted er ukendt, hvorfor mange iagttagere spekulerer i, om han vil stille op som republikaner eller demokrat.

/ritzau/