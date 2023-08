Maui sagsøger elselskab efter dødelige naturbrande

Det hawaiianske amt Maui har sagsøgt elselskabet Hawaiian Electric og beskyldt selskabet for at have opført sig forsømmeligt ved ikke at slukke dets udstyr trods advarsler om, at vind af orkanstyrke kunne rive strømledninger ned og starte naturbrande.

Amtet siger, at de nedfaldne strømledninger startede de naturbrande, der har ødelagt den historiske by Lahaina tidligere på måneden.

Mindst 115 mennesker er døde i brandene, og hundredvis har mistet deres hjem.

Elselskabet og dets datterselskab Maui Electric havde pligt til at drive strømledninger på en ansvarlig måde. Det var blevet advaret af en vejrtjeneste om, at der var gode forhold for naturbrande, siger amtet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I søgsmålet lyder det også, at der havde været flere advarsler om risikoen for naturbrande i området, og at elselskabet var bevidst om faren for brande om sommeren, når temperaturen er høj, vinden er stærk, og der er lidt fugtighed i luften.

De "alvorlige og katastrofale" tab på grund af naturbrandene "kunne let have været undgået", hvis forsyningsselskabet havde implementeret planen om at slukke for strømmen, lyder det fra amtet.

Hawaiian Electric har ikke umiddelbart kommenteret søgsmålet.

Søgsmålet et indgivet ved en delstatslig domstol og søger at få et uspecificeret beløb i erstatning til kompensation for amtets tab i brandene - herunder skader på bygninger og bekæmpelse af brandene.

Tidlige estimater tyder på, at blot en af brandene vil kostet amtet fem milliarder dollar - svarende til omkring 34,5 milliarder kroner.

En officiel og bekræftet årsag til brandene kendes endnu ikke. Men Hawaiian Electrics er blevet beskyldt for at være ansvarlig i adskillige søgsmål, der er blevet anlagt mod selskabet de seneste dage.

/ritzau/Reuters