Mauritius kræver 200 millioner kroner af Japan efter oliespild

Mauritius kræver penge, så østaten kan bygge skibe til at fiske længere fra kysten på grund af oliespild.

Den lille østat Mauritius kræver, at Japan betaler landet omkring 34 millioner dollar svarende til cirka 212 millioner kroner.

Det melder det japanske medie Kyodo News tirsdag med henvisning til et mauritisk regeringsdokument.

Kravet kommer, efter at et japansk fartøj stødte på grund ud for øen 25. juli og spildte 1000 ton olie langs den mauritiske kyst.

Pengene skal bruges til at hjælpe fiskere, der er blevet påvirket af det katastrofale oliespild.

Regeringen i Mauritius anslår, at der skal bruges omkring 189 millioner kroner på at bygge 100 nye fiskebåde, da oliespildet har gjort det nødvendigt at fiske længere væk fra land.

Derudover skal der bruges 1,5 millioner kroner på at tilbyde træning til 475 fiskere og 60 kaptajner, der ikke er vant til at fiske uden for øens laguner.

- Det er sandt, at vi på nuværende tidspunkt modtager forskellige anmodninger. Japan arbejder omgående på at gøre alt, hvad vi kan, siger embedsmand på Japans ambassade i Mauritius til Kyodo News.

/ritzau/dpa