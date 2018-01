May afviser en ny folkeafstemning om EU

Ny furore om brexit. Nigel Farage, leder af nej-kampagne i 2016, ændrer mening og taler om ny folkeafstemning.

Premierminister Theresa May afviser at udskrive endnu en folkeafstemning om britisk medlemskab af EU.

Det siger hendes talsmand, skriver nyhedsbureauet Reuters uden yderligere detaljer.

Kommentaren kommer, efter at Nigel Farage, som tegnede store dele af den vellykkede exitkampagne ved folkeafstemningen i 2016, siger, at det kan blive nødvendigt med en ny folkeafstemning.

Men også mange EU-tilhængere presser på for, at der kommer en EU-folkeafstemning, når forhandlingerne om skilsmisse mellem EU og den britiske regering er slut.

Blandt andre har tidligere premierminister Tony Blair agiteret for at få en ny folkeafstemning.

Farage, der er tidligere leder for det EU-fjendtlige parti Ukip, spillede en vigtig rolle, da 52 procent i juni 2016 stemte for at forlade EU. 48 procent stemte for at forblive i unionen.

Meldingen fra Farage torsdag har vakt stor opmærksomhed. Han skriver på Twitter, at han er ved at ændre holdning i sagen og nu ikke vil udelukke en ny folkeafstemning.

- Måske, foreløbig kun måske, bør vi få en anden folkeafstemning om medlemskab af EU.

- Dette ville dræbe emnet i en generation en gang for alle. Min opfattelse er faktisk ved at ændre sig på det punkt, skriver han.

Debatten om en ny folkeafstemning kan gøre det vanskeligt for May og hendes regering at forhandle betingelserne for en skilsmisse mellem Storbritannien og EU.

/ritzau/Reuters