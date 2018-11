May nægter at gå: Jeg vil følge det her til dørs

Den britiske premierminister afviser at trække sig og vil have sit aftaleudkast til afstemning i Underhuset.

Den britiske premierminister Theresa May afviser blankt at trække sig fra posten som konservativ partileder.

Det slår hun fast på et pressemøde i London.

- Jeg har en pligt overfor de britiske vælgere og overfor mit parti. Jeg kommer til at følge det her til dørs.

Tidligere torsdag har en række konservative parlamentsmedlemmer ellers erklæret deres mistillid til hendes lederskab. Heriblandt den ledende brexittilhænger Jacob Rees-Mogg.

Mistilliden kommer på bagkant af det udkast til en aftale om brexit, som May kunne præsentere onsdag aften.

Et flertal af hendes ministre stemte for at godkende udkastet, men der var også flere, der stemte imod.

Torsdag morgan valgte to ministre at trække sig fra hendes kabinet i protest mod aftaleudkastet.

Brexittilhængere beskylder aftalen for at give alt for meget magt til EU, særligt på spørgsmål om EU's toldunion samt grænsedragningen mellem Irland og Nordirland.

På pressemødet slår Theresa May dog tilbage på kritikerne.

- Ingen er kommet med en alternativ plan, siger hun.

- Hvis ikke vi bevæger os fremad med denne plan, så kan ingen være sikre på, hvad konsekvenserne vil blive. Det ville være en farlig og meget usikker vej at følge, når nu briterne bare vil have os til at komme videre.

Flere modstandere af brexit har krævet, at aftaleudkastet bør foranledige en ny afstemning om britisk udtræden af EU. Flere meningsmålinger har på det seneste vist, at et flertal af briterne ville stemme for at forblive i EU, hvis de måtte stemme igen.

Men en ny afstemning kommer ikke til at ske, understreger Theresa May.

- Vi vil forlade den Europæiske Union 29. marts næste år. Det er, hvad briterne stemte for, og det er, hvad der kommer til at ske.