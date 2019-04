May: Briterne kan selv vælge datoen for EU-exit

EU udskyder brexit til senest 31. oktober. Men en hurtig aftale vil betyde, at briterne ikke skal til EU-valg.

Det er op til det britiske parlament, hvornår den endelige brexit-dato er, og om briterne skal deltage i valget til Europa-Parlamentet.

Det siger premierminister Theresa May torsdag i det britiske parlaments Underhus.

Hun siger, at forhandlingerne med oppositionspartiet Labour om en aftale vil fortsætte, men det bliver besværligt.

- Dette er ikke den normale facon i britisk politik. At nå en aftale vil ikke blive let, fordi det vil kræve kompromis fra begge sider for at blive en succes, siger May.

På et topmøde i EU, der sluttede først på natten til torsdag, blev Storbritannien tilbudt en udskydelse af brexit til senest 31. oktober i år. Det accepterede May.

Udskydelsen er en konsekvens af, at May tre gange ikke har kunnet få flertal i parlamentet for den skilsmisseplan, hun har aftalt med EU.

Hun havde selv ønsket en forlængelse til 22. maj.

May siger til parlamentet torsdag, at det stadig kan nås, hvis parlamentet støtter en skilsmisseplan hurtigt.

Det vil sikre, at Storbritannien ikke skal deltage i valget til Europa-Parlamentet 23. til 26. maj.

Men er der ikke nogen aftale med flertal, så skal briterne deltage i valget.

/ritzau/