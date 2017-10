May forbereder sig på alle eventualiteter for brexit

Det ville ifølge britisk premierminister være uansvarligt ikke at forberede sig på brexit uden aftale med EU.

Den britiske premierminister, Theresa May, siger på et pressemøde i Bruxelles, at hendes regering forbereder sig på alle mulige udfald af brexitforhandlingerne med EU.

- Vi arbejder for at få en god aftale, og vi ser optimistisk på muligheden for at få det. Men det ville være uansvarligt af os ikke at se på de nødvendige ændringer i tilfælde af, at det ikke lykkes at få en aftale, siger May.

Premierministeren gjorde status over forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU over topmødemiddagen torsdag aften sammen med sine EU-kolleger.

Diplomatiske kilder siger, at der ikke kom noget grundlæggende nyt frem.

Men efter en sommer med meget langsomt fremskridt i forhandlingerne, henviser både May og øvrige stats- og regeringschefer til hendes tale for en måned siden i Firenze som lidt af et vendepunkt.

Fredag formiddag har lederne fra de 27 øvrige EU-lande kortvarigt drøftet brexitprocessen uden deres britiske kollega.

Her er de enedes om at indlede deres interne forberedelser til at udvide forhandlingerne til også at handle om en overgangsordning og frihandel efter briternes exit.

/ritzau/