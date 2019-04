May forstår frustrationer: Brexit burde være overstået

Storbritannien ønsker forlængelse til 30. juni, men premierminister May holder døren åben for et exit 22. maj.

Den britiske premierminister, Theresa May, havde helst været fri for at rejse til Bruxelles, hvor hun onsdag aften søger EU-landenes accept af endnu en udskydelse af brexit.

For skilsmissen burde for længst være realiseret, mener hun. Onsdagens møde er nødvendigt, ellers er briterne ude af EU fredag aften ved midnat.

Og hverken May eller de øvrige stats- og regeringschefer ønsker et brexit uden aftale, der vil blive dyrt og kaotisk.

- Jeg ved, at mange er frustrerede over, at dette topmøde overhovedet afholdes. For vi skulle have været ude allerede, siger Theresa May på vej ind til mødet.

I et brev til EU-præsident Donald Tusk i sidste uge fremlagde May sin plan, efter at Underhuset i London tre gange har afvist at godkende den skilsmisseaftale, som hun og EU-landene godkendte i november sidste år.

I brevet foreslår hun en udskydelse til 30. maj.

Det vil indebære, at Storbritannien skal holde valg til EU-Parlamentet. Men det betyder ikke, at britiske EU-parlamentarikere når at få politisk indflydelse, hvis planen ellers holder.

For konstitueringen i det nye EU-Parlament er først 2. juli.

- Formålet med dette topmøde er at blive enige om en forlængelse, som giver os mere tid til at indgå en aftale om at forlade EU på en velordnet måde, siger May.

Den britiske regeringschef holder også en dør åben for, at Storbritannien kan nå at forlade EU inden 22. maj. Viser det sig muligt, kan briterne slippe for at stemme ved et EU-valg.

Theresa May er ikke den eneste, som taler om begyndende frustrationer. Den svenske statsministers tålmodighed er dalende.

- Vi har brugt meget tid og energi på denne sag, og vi har så mange vigtige emner på dagsordenen. Så der er noget frustration, siger Stefan Löfven.

Statsministeren peger på, at "en udskydelse ikke i sig selv løser problemet".

- Men det giver briterne mere tid til at finde en løsning. Samtidig er det frustrerende, at vi efter lang tid ikke har fundet en løsning endnu, siger Löfven.

Han mener, at udfaldet af onsdagens topmøde afhænger af Mays evne til at begrunde, hvorfor EU's øvrige stats- og regeringschefer skal godkende endnu en udsættelse af brexit.

