May håber på hurtig aftale med EU om borgeres rettigheder

May lover i brev til tre millioner borgere fra andre EU-lande, at de kan blive i Storbritannien efter exit.

Den britiske premierminister, Theresa May, håber, at det hurtigt vil lykkes at indgå en aftale om EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien efter exit.

Det siger hun torsdag ved ankomsten til EU-topmødet i Bruxelles.

- Vi vil også se på de konkrete fremskridt, der er sket i vores exit-forhandlinger, og præsentere en ambitiøs plan for de kommende uger, siger May.

- Jeg vil for eksempel især gerne have en hurtig aftale om borgernes rettigheder, siger hun.

De 27 lande, der bliver i EU, vil i den indledende fase have "tilstrækkelige fremskridt" på tre afgørende områder, inden de vil tale om en overgangsordning og en frihandelsaftale efter exit.

Først skal slutopgørelsen på plads. Og EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien. Og forholdene ved grænsen i Irland.

Målet var, at der skulle konstateres tilstrækkelige fremskridt på de tre områder på topmødet i oktober. Men det er der ingen udsigt til.

Det nye mål ventes derfor at blive på et nyt topmøde i december.

Lige op til denne uges topmøde har Theresa May sendt et brev direkte henvendt til de tre millioner borgere fra andre EU-lande, der er bosat i Storbritannien.

Brevet er torsdag formiddag offentliggjort på Mays Facebook-side.

I brevet forsikrer May om, at alle, der bor lovligt i Storbritannien i dag, vil kunne blive boende og have adgang til offentlige ydelser.

Hun udtrykker også tillid til, at Storbritannien og EU vil kunne enes om betingelserne for EU-borgernes fremtidige rettigheder i landet "i løbet af de kommende uger".

- Da vi indledte denne proces, blev vi fra nogle sider beskyldt for at bruge EU-borgere som et forhandlingskort. Det er langt fra sandt, skriver May blandt andet i brevet.

- EU-borgere, der har bygget sig et liv i Storbritannien, har ydet et stort bidrag til vores land. Og vi ønsker, at de og deres familier bliver boende. Jeg kan ikke sige det mere tydeligt: EU-borgere, der i dag bor lovligt i Storbritannien, vil kunne blive boende.

