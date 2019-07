May i ophedet farvel til Corbyn: Træd tilbage ligesom mig

For sidste gang som premierminister tager Theresa May imod spørgsmål i det britiske Underhus.

Theresa May er som sædvanlig i voldsom ordkrig med oppositionsleder Jeremy Corbyn, da hun onsdag for allersidste gang som britisk premierminister tager imod spørgsmål i det britiske Underhus.

May og Corbyn er adskillige gange stødt sammen i det britiske parlament i forsøget på at finde en løsning på det forestående brexit.

Onsdag er ingen undtagelse.

May opfordrer således Corbyn til at træde tilbage som oppositionsleder.

- Som en partileder, der har accepteret, hvornår hendes tid var kommet, så er det måske på tide, at han gør det samme, siger May som afslutning på en lang henvendelse til Labour-lederen.

Det får for alvor både tilråb og jubel til at bryde ud i Underhuset.

May besøger senere onsdag eftermiddag dronning Elizabeth for formelt at træde tilbage som premierminister.

Umiddelbart efter besøger Boris Johnson dronningen. Her vil han blive udnævnt som den næste britiske premierminister. Han blev tirsdag erklæret som ny leder af Det Konservative Parti.

/ritzau/