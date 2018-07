May klappet både ind og ud af møde i sit kriseramte parti

Trods to ministres exit er der ikke tegn på, at det konservative parti har mistet tilliden til May som leder.

Den britiske premierminister, Theresa May, ankom mandag aften til et møde i den konservative gruppe af parlamentarikere under bragende bifald og forlod ligeledes mødet til lyden af klapsalver.

May havde kaldt til møde for at få opbakning til sin brexitplan, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun svarede ikke på spørgsmål fra de forsamlede journalister, da hun forlod mødelokalet.

Flere medlemmer af det kriseramte regeringsparti afviser forlydender i britisk presse om en mulig mistillidsafstemning mod May.

Hendes regering er kastet ud i en krise, efter at først brexitminister David Davis trådte tilbage, og udenrigsminister Boris Johnson fulgte trop et halvt døgns tid senere.

På mødet mandag aften advarede May sine partifæller om, at en splittelse i partiet kan ende med at bringe Labour-leder Jeremy Corbyn til magten. Det oplyser et af de konservative parlamentsmedlemmer, Robert Buckland.

Han understreger, at det er usandsynligt, at nogen i partiet vil udfordre May som konservativ partileder.

- Jeg tror, at det møde kvalte enhver tanke om udfordring på lederskabet. Jeg vil tro, at hun sidder sikkert, siger Buckland til Reuters.

Den hårde kerne af EU-modstandere i det konservative parti har været skeptisk over for Mays brexit-kompromis, som blev indgået for få dage siden.

Det indebærer, at Storbritannien lægger sig tæt op ad EU's regler for handel.

EU-modstanderne, heriblandt Boris Johnson, mener, at Mays kompromis vil begrænse briternes mulighed for at indgå nye handelsaftaler med andre lande i verden, herunder USA.

/ritzau/Reuters