May: Meget sandsynligt at Rusland står bag giftangreb

Storbritannien vil konkludere, at Rusland stod bag giftangreb, hvis ikke Rusland kan afvise det på seriøs vis.

Det er "meget sandsynligt", at Rusland stod bag et formodet giftangreb på en russisk eksspion i Salisbury i forrige uge.

Sådan siger den britiske premierminister, Theresa May, i parlamentet i London efter et krisemøde i sikkerhedsudvalget.

Meldingen bliver modtaget med anerkendelse fra medlemmer af parlamentet.

May understreger, at Storbritannien vil konkludere, at Rusland stod bag, med mindre russerne kommer med en kvalificeret afvisning.

Premierministeren siger også, at der ikke blot er tale om et angreb på eksspionen Sergej Skripal og hans datter. Episoden betragtes som et angreb på Storbritannien.

/ritzau/