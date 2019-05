May præsenterer ny brexitplan - for fjerde gang

Tre gange er hendes aftale med EU nedstemt. Nu prøver den britiske premierminister igen for fjerde gang.

Den britiske premierminister, Theresa May, vil tirsdag klokken 17.00 dansk tid i en tale præsentere en brexitplan med nye detaljer.

Den skal til afstemning i næste måned i det britiske parlament, siger hendes talsmand.

Det er den samme plan, som tre gange tidligere er blevet nedstemt af parlamentet. Men denne gang følger nogle vigtige ændringer med, siger han.

På et møde for hendes nærmeste konservative ministrene har May ifølge talsmanden sagt, at "lovforslaget om udtrædelse er det instrument, der får Storbritannien ud af EU, og det er vitalt at finde en måde til at få den over stregen på".

Avisen The Telegraph afslørede søndag nogle detaljer i den reviderede brexitplan.

Det nye udkast skal angiveligt give parlamentet det sidste ord, når det kommer til implementeringen af den såkaldte irske bagstopper. Samtidig skal parlamentsmedlemmer have større indflydelse på fremtidige handelsaftaler.

Det vil ikke hjælpe May med at få det nye forslag vedtaget, har det lydt fra De Konservatives mest energiske modstandere af EU.

- Det er meget kosmetiske ændringer, sagde Bill Cash, der tilhører den EU-skeptiske gruppe i det konservative parti, European Research Group (ERG).

/ritzau/Reuters