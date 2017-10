May skriver til EU-borgere: I kan blive hos os efter brexit

Den britiske premierminister går på charmeoffensiv med et brev direkte til EU-borgere bosat i Storbritannien.

Den britiske premierminister, Theresa May, har få timer før et EU-topmøde i Bruxelles sendt et brev direkte henvendt til de tre millioner borgere fra andre EU-lande, der er bosat i Storbritannien.

Brevet er torsdag formiddag offentliggjort på Mays Facebook-side. Det er desuden sendt på e-mail til dem, der har henvendt sig til de britiske myndigheder med spørgsmål.

I brevet forsikrer May om, at alle, der bor lovligt i Storbritannien i dag, vil kunne blive boende og have adgang til offentlige ydelser.

Hun udtrykker også tillid til, at Storbritannien og EU vil kunne enes om betingelserne for EU-borgernes fremtidige rettigheder i landet "i løbet af de kommende uger".

- Da vi indledte denne proces, blev vi fra nogle sider beskyldt for at bruge EU-borgere som et forhandlingskort. Det er langt fra sandt, skriver May blandt andet.

- EU-borgere, der har bygget sig et liv i Storbritannien, har ydet et stort bidrag til vores land. Og vi ønsker, at de og deres familier bliver boende. Jeg kan ikke sige det mere tydeligt: EU-borgere, der i dag bor lovligt i Storbritannien, vil kunne blive boende.

May forsikrer også om, at familier ikke vil blive splittet - og at man er ved at lave et netbaseret system, der gør det nemt, billigt og gennemskueligt at søge om lov til at blive i landet.

Spørgsmålet om EU-borgeres rettigheder i Storbritannien er et af de tre emner, der i øjeblikket forhandles om mellem EU og Storbritannien.

De øvrige to handler om regningen for briternes skilsmisse samt de fremtidige forhold på grænsen mellem republikken Irland, der bliver i EU, og Nordirland, der hører til i Storbritannien.

Briterne er ivrige efter at udvide forhandlingerne til ikke kun at se på skilsmissebetingelserne, men også at omfatte forhandlinger om fremtiden.

Det handler om at finde en overgangsordning for Storbritanniens udtrædelse og om en ny frihandelsaftale mellem parterne.

May havde håbet, at EU-topmødet torsdag og fredag i Bruxelles kunne give det formelle startskud til at indlede forhandlingernes fase to.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, har på forhånd gjort det klart, at han vil indstille til topmødet, at tiden endnu ikke er moden til at tage næste skridt. EU-præsident Donald Tusk, der leder topmødet, har erklæret sig enig.

Den britiske udtræden af EU er efter planen en realitet 29. marts 2019.

/ritzau/